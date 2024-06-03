Maltepe'de drift atan sürücüye para cezası yağdı - Son Dakika
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Maltepe'de drift atan sürücüye para cezası yağdı

Maltepe\'de drift atan sürücüye para cezası yağdı

Maltepe'de drift atarak trafik güvenliği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsü hakkında 41 bin 558 TL trafik idari para cezası kesildi. Sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi ve adli işlem başlatıldı.

03.06.2024 16:20
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Maltepe'de drift atan sürücüye para cezası yağdı

İSTANBUL - Maltepe'de drift atarak trafik güvenliği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsü hakkında 41 bin 558 TL trafik idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri, 31 Mayıs tarihinde Ö.K. isimli şahsın, Maltepe Mezarlık Yolu Sokak Büyükbakkalköy mevkiinde drift atarak trafik güvenliği tehlikeye düşürdüğünü ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığını tespit etti. Araç sürücüsü Ö.K. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'drift atmak' maddesinden 32 bin 233TL, 'Sürücü belgesini yanında bulundurmamak' maddesinden bin 506 TL, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 TL, 'Araçta yapılan teknik değişikliği 30 gün içerisinde tescil belgesine işletmemek' maddesinden 690 TL, 'Abart Egsoz' maddesinden 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 41 bin 558TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.

Ayrıca sürücü Ö.K., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılması için Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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