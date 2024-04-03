Maltepe\'de E5 Karayolu\'nda otobüsten dumanlar yükseldi

Maltepe'de E5 Karayolu'nda bir otobüsten, bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs tahliye edilirken otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına ile kaydedildi.
Olay akşam saatlerinde Maltepe E5 Karayolu Esenkent mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre E5 Ankara istikametindeki otobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs Gülsuyu Metro durağı yakınlarında durup tahliye edilirken otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan otele uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Onlarca kurşunun sıkıldığı sokakta bazı mermiler içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüse isabet etti. Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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