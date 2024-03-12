Maltepe'de evden kasa çalan kadın hırsız kamerada
İSTANBUL - Maltepe'de bir eve girerek 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları, pasaportlar ve otomobilin yedek anahtarının olduğu otel tipi kasayı çalan hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 15 Şubat'ta müşteki Ç.Y. isimli şahsın Maltepe'de bulunan evinden 500 Euro nakit para, yaklaşık 1 milyon TL değerinde çeşitli ziynet eşyaları, pasaportlar ve aracının yedek anahtarının olduğu otel tipi kasanın komple çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
8 Mart'ta ise E.A. isimli şahsın Beyoğlu ilçesindeki ikametinden 6 adet Ata altın, tek taş pırlanta kolye, bir çift altın küpenin çalındığı ihbarı geldi. Polis ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine yaptığı çalışmalarda, hırsızların kimliğini tespit etti.
Şüpheliler Filiz Ç. ve Petek Ç. Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Filiz Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Filiz Ç.'nin hırsızlıktan 23 suç kaydının olduğu ve Petek Ç.'nin ise aynı suçtan 21 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kadının maskeli ve şapkalı şekilde apartmanın kapısına geldikleri, kapıyı açarak içeri girdikleri, yaklaşık 1 saat sonra binadan ayrıldıkları yer alıyor.
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