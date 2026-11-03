Maltepe\'de gece sağanak sırasında inşaat alanında toprak kayması kameraya yansıdı

Maltepe'de gece sağanak sırasında inşaat alanında toprak kayması kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Maltepe'de gece etkili olan sağanak sırasında Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'taki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Yıkılma anı güvenlik kamerasına yansırken, ekipler sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak inceleme başlattı.
Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Yıkılma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yeri havadan görüntülendi.
Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'taki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İnşaat alanında yaşanan toprak kayması ve yıkılma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yeri dronla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?