Maltepe\'de istinat duvarı güçlendirme çalışmasında iş makinesi devrildi

Maltepe Başıbüyük Yolu mevkiinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen istinat duvarı güçlendirme çalışmaları sırasında iş makinesi devrildi.

Edinilen bilgilere göre, çalışma esnasında zeminde meydana gelen çökme nedeniyle iş makinesi yan yatarak yolu kapattı. Olay sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yapılan ilk kontrollerde kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Devrilen iş makinesinin kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL