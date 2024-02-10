Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
İSTANBUL - Maltepe'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda sigara kağıdı, makaron ve tütün ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Maltepe'de belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan 48 bin 99 adet yaprak sigara kağıdı, 33 bin 840 adet dolu makaron, 21 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 542 paket sigara, 3 bin 450 gram sigara tütünü, 2 bin 250 gram nargile tütünü, 300 adet puro, 56 adet elektronik sigara makinası, 5 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, "5607 SKM" suçunda yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dosya ikmalen adli makamlara göndermek üzere serbest bırakıldı.
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