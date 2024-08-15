Maltepe'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Maltepe'de kaza: 1 yaralı

Geniş Video İzle

Maltepe D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve polis inceleme başlattı.

15.08.2024 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de kaza yapan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, takla atan araçtaki sürücü ise yaralandı.

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi, D100 Karayolu Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Hyundai marka 34 EV 8637 plakalı otomobil, Fiat marka 34 GRZ 372 plakalı araca çarptı. 34 GRZ 372 plakalı araç takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İstanbul, İnceleme, 3-sayfa, Maltepe, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
07:30 AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 09:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement