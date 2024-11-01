Maltepe'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Maltepe'de Kaza: 4 Yaralı

Maltepe\'de Kaza: 4 Yaralı

Seyir halindeki otomobil İETT durağına daldı, 4 kişi yaralandı. Trafik belli süre kapandı.

01.11.2024 01:20
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Maltepe'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarpıp İETT durağına daldı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında D100 Karayolu yan yol Aydınevler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 34 KSP 494 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 34 CUJ 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparken hızını alamayan otomobil yakındaki İETT durağına daldı.

Kaza sonucu İsmail Ü., Ahmet Serhat Ş., Dilara Ceren T. ve durakta bulunan Ezgi K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 yan yol Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından yan yol yeniden trafiğe açıldı.

Yolda giderken kazayı gören ve olaya müdahale eden arama kurtarma ekibinden Osman Urfalıoğlu, "İki araç hızlı seyrediyordu. Durağa girmişler, bir kadın yaralanmış. Biz ilk müdahaleyi yaptık. İtfaiye geldi, kolluk kuvvetleri geldi. Şu an bir ölü yok. Otobüs durağındaki bayanın durumu biraz daha ciddi. Onun da ilk müdahalesi yapıldı ve ambulansla hastaneye gönderildi. Teşekkürler." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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