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Maltepe'de bir bina kontrollü yıkımı esnasında çöktü - Son Dakika
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Maltepe'de bir bina kontrollü yıkımı esnasında çöktü

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında bina caddeye doğru çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bazı araçlar hafriyat sebebiyle maddi hasar aldı. Caddenin trafiğe kapanmasıyla birlikte hafriyatın temizlenmesinin ardından cadde tekrar açıldı.

Maltepe\'de bir bina kontrollü yıkımı esnasında çöktü
03.01.2024 - 16:11,
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Maltepe'de bir bina kontrollü yıkımı esnasında cadde üzerine çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bina yıkım esnasında caddeye doğru çöktü. Caddede bulunan park halindeki bazı araçlar, yola saçılan hafriyat sebebiyle maddi hasar aldı. Olayda şans eseri kimse yara almazken hafriyat sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Hafriyatın, yoldan temizlenmesinin ardından cadde trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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