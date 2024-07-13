Maltepe'de Lüks Otomobil ile Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Maltepe'de Lüks Otomobil ile Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası

Maltepe\'de Lüks Otomobil ile Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası

Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde lüks otomobiliyle drift yapan sürücüye toplamda 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ayrıca sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

13.07.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de lüks otomobil ile drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde 11 Temmuz günü M.A adlı sürücü lüks otomobiliyle yolda drift yaptı. O anlar sosyal medyada da yer aldı. Sivil trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda araç sürücüsü M.A. yakalandı. M.A'ya trafik işaret levhalarına uymamak maddesinden 690 TL, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili kurallara uymamak maddesinden 690 TL, herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 32 bin 233 TL, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 34 bin 303 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

Sürücü M.A trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Maltepe, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Lüks Otomobil ile Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 15:55:35. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de Lüks Otomobil ile Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement