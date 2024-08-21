Maltepe'de Motosikletli Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maltepe'de Motosikletli Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, yanındaki çocuk ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

21.08.2024 22:42
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Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, yanındaki çocuk ise yaralandı.

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, Gülensu Mahallesi, Mesut Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.D. (30) isimli bir kişi, yanındaki Ö.M.A. (5) isimli çocuk ile 34 GFH 002 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yine seyir halindeki başka bir motosikletli kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermiler M.D.'ye ve 5 yaşındaki Ö.M.A. isimli çocuğa isabet etti. M.D. kanlar içinde yere yığılırken, Ö.M.A. ise kalçasından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı çocuk ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Motosikletli Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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