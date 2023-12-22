Maltepe'de müşteri gibi gelip yangın tüpünü böyle çaldı

İSTANBUL - Maltepe'de bir restorana müşteri gibi giren şüpheli içeride bulunan yangın tüpünü çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoran içerisine müşteri gibi giren şüpheli arka bölüme geçerek duvara asılı halde bulunan yangın tüpünü çaldı. Yangın tüpünü olduğu yerden çıkararak eline alan şüpheli mağazadan çıkış yaptı. Restoran çalışanlarının gözü önünde yaşanan hırsızlık anında şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti. Yaşanan hırsızlık anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.