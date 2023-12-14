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Maltepe'de otoparkta çocuk krizi: Araçlara çıktılar, dışkılarını sürdüler - Son Dakika
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Maltepe'de otoparkta çocuk krizi: Araçlara çıktılar, dışkılarını sürdüler

Maltepe'de bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, araçların üzerine çıktı ve dışkılarını sürdü. Güvenlik kameraları sayesinde olay ortaya çıktı.

Maltepe\'de otoparkta çocuk krizi: Araçlara çıktılar, dışkılarını sürdüler
14.12.2023 - 23:46,  Güncelleme: 23:52
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Maltepe'de otoparkta çocuk krizi: Araçlara çıktılar, dışkılarını sürdüler

İSTANBUL - Maltepe'de bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, araçların üzerine çıktı. Çocuklar otoparka tuvaletlerini yapıp dışkılarını araçlara sürdü. Günlerce durumu araştıran site sakinlerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle gerçek ortaya çıktı. Yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuk akşam saatlerinde site otoparkına girerek önce araçların üzerine çıktı ardından otoparka tuvaletlerini yaptı. Çocuklar dışkılarını ise araçlara sürdüler. Birkaç gün boyunca otoparkta aynı manzara ile karşılaşan site sakinleri güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Site sakinleri, konuya ilişkin polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Otoparka giren çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Maltepe, Çocuk, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de otoparkta çocuk krizi: Araçlara çıktılar, dışkılarını sürdüler - Son Dakika


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