İstanbul'un Maltepe ilçesinde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Pitbull'un paçasından yakaladığı vatandaşı çevredekiler ne yaptıysa köpeğin dişlerinden kurtaramadı.
Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz pitbull cinsi köpek bir gence saldırdı. Saldırgan köpek genci bacağından ısırırken etrafta bulunan vatandaşlar saldırgan köpeğe müdahale edip saldırıya uğrayan genci kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti - Son Dakika
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