Olay, Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Asılan seçim bayrakları nedeniyle koptuğu iddia edilen elektik kablosu paniğe neden oldu. Kıvılcımlar etrafa sıçrarken elektrik kablosu ise park halindeki lüks aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve tedbir amaçlı polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, kıvılcımlar nedeniyle tutuşan ve aracın üzerinde yanan bayraklara müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı. Tehlikenin kıl payı atlatıldığı anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı - Son Dakika
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