Maltepe'de moloz yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi
Maltepe'de moloz yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi

Maltepe\'de moloz yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi
14.01.2026 06:06  Güncelleme: 06:09
Maltepe'de taksiyle çarpıştıktan sonra kaçmaya çalışan moloz yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi, sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Maltepe'de taksiyle çarpıştıktan sonra kaçmaya çalışan moloz yüklü kamyonet, Tugay Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Çekici yardımıyla otomobilin üzerinden kaldırılan kamyonetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde yaşanan olayda, büyük bir facianın eşiğinden dönülürken her iki araçta da ağır maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinden edinilen bilgiye göre; Bağdat Caddesi üzerinde bir taksiyle hafif şekilde çarpışan 34 FYM 53 plakalı kamyonetin sürücüsü, olay yerinden kaçmaya başladı. Taksiciden kurtulmak için Tugay Yolu Caddesi'ne giren sürücü, taşıdığı moloz yükünün de etkisiyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 34 KVR 047 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada şans eseri ölen olmazken, kamyonet sürücüsü hafif yaralı olarak kamyonetten çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, trafiği kontrollü olarak yönlendirdi.

Kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı

Olay yerine çağrılan ağır ticari araç çekicisinin yoğun çalışmaları sonucunda kamyonet, üzerine devrildiği otomobilin üzerinden kaldırıldı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri yola dökülen molozları temizlemek için çalışma başlattı. Kazada hafif yaralanan Kamil sürücüsünün ise tedavi olmak istemediği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Maltepe, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

