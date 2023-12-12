 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe'de Ticari Taksi Kaza Yaptı: Şoför ve Yolcu Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de Ticari Taksi Kaza Yaptı: Şoför ve Yolcu Yaralandı

Maltepe'de seyir halinde olan bir ticari taksi, yol kenarında bulunan ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu yaralandı. Sıkıştığı ticari takside kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansa alınan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

12.12.2023 - 13:47,  Güncelleme: 13:53
Abone Ol

Maltepe'de taksi ağaca çarptı, şoför araç içinde sıkıştı

Maltepe'de ticari taksi ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de seyir halinde olan bir ticari taksi, yol kenarında bulunan ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu yaralandı. Sıkıştığı ticari takside kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansa alınan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TAE 66 plakalı taksi şoförü Mustafa Düzgün, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Turgut Özal Bulvarı Ankara istikametine ilerlediği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kazada şoför Mustafa Düzgün araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken takside bulunan yolcu Muhammed Erkan da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı yolcu Muhammed Erkan hastaneye kaldırılırken sürücü Mustafa Düzgün'e sıkıştığı otomobil içerisinde kalp masajı yapıldı. İlk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Düzgün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya yapan ticari taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe\'de Ticari Taksi Kaza Yaptı: Şoför ve Yolcu Yaralandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Maltepe, İstanbul, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de Ticari Taksi Kaza Yaptı: Şoför ve Yolcu Yaralandı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:38:03. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de Ticari Taksi Kaza Yaptı: Şoför ve Yolcu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement