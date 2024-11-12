Maltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Maltepe sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu Yalı Mahallesi mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BYJ 974 plakalı otomobil, seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, polis ekipleri tartışma büyümeden müdahale ederek tarafları birbirinden uzaklaştırdı.

Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşan yolda, araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü. - İSTANBUL