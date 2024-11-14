Maltepe'de Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Maltepe'de Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı

Maltepe\'de Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı

Maltepe'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve hırsız motosikletler ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

14.11.2024 10:47
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Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yapılan bir iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, klima motoru içerisine zulalanmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarının tespit edilerek deşifre edilmesi, suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde narkotik maddelerin zulalandığı ve işyerinden satışının gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, 13 Kasım 2024 tarihinde adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yapılan sorgulamada 6 adet geçmiş suç kaydı olduğu belirlendi.

İş yeri içerisinde yapılan aramada, Bursa ilinden çalındığı tespit edilen 2 adet motosiklet bulundu. Klima motoru içerisine zulalanmış; 25 parça satışa hazır vaziyette 19.65 gram metamfetamin maddesi, 8 parça satışa hazır vaziyette 4.92 gram kokain maddesi, 10.60 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, bin 20 TL, 140 Euro ve 100 Dolar ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli F.A., 'uyuşturucu madde ticareti', 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'motosiklet hırsızlığı' suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı - Son Dakika

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