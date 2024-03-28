Maltepe\'de Yol Çöktü, Binaların Çatısına Çöken Yol Havadan Görüntülendi

Esenyurt'ta Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında engelli bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu apartmanda mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında çatıya çıkan bir adam ise dron ile havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çocuğun daha önce de benzer bir şekilde yangın çıkardığı belirtildi.