Maltepe'de Yol Çöktü, Binaların Çatısına Çöken Yol Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Maltepe'de Yol Çöktü, Binaların Çatısına Çöken Yol Havadan Görüntülendi

Maltepe\'de Yol Çöktü, Binaların Çatısına Çöken Yol Havadan Görüntülendi

Maltepe'de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta bariyerler ile kapatılan yol çöktü. Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi. Şans eseri olay sırasında yolda veya çevre evlerde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı engelledi. Önceden alınan tahliye tedbirleri sayesinde, yol kenarındaki evlerde oturanlar zarar görmedi. Olay, dron ile havadan görüntülendi.

28.03.2024 11:32  Güncelleme: 11:35
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Maltepe'de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta yol çöktü. Binaların çatısına çöken yol havadan görüntülendi.

Maltepe'de bariyerler ile kapatılan yol çöktü. Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi. Şans eseri olay sırasında yolda veya çevre evlerde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı engelledi. Önceden alınan tahliye tedbirleri sayesinde, yol kenarındaki evlerde oturanlar zarar görmedi. Öte yandan, çöken yol dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Yol Çöktü, Binaların Çatısına Çöken Yol Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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