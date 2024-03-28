Maltepe\'de Yol Çöktü, Binaların Çatısına Çöken Yol Havadan Görüntülendi

Maltepe'de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta yol çöktü. Binaların çatısına çöken yol havadan görüntülendi.
Maltepe'de bariyerler ile kapatılan yol çöktü. Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi. Şans eseri olay sırasında yolda veya çevre evlerde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı engelledi. Önceden alınan tahliye tedbirleri sayesinde, yol kenarındaki evlerde oturanlar zarar görmedi. Öte yandan, çöken yol dron ile görüntülendi. - İSTANBUL
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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde kumar oynattığı tespit edilen kıraathane, Valilik kararıyla 30 gün süreyle faaliyetten men edildi ve mühürlendi.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir otomobilin bagajında Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli ise gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Ekipler, çocuğu bulmak için Suriye sınırına kadar ilerledi. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri, henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.
Osmaniye'de polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan aramalarda, 1025 gram bonzai, 350,87 gram fubinica, 200,19 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda tutuklanan 12 kişi cezaevine gönderildi.
Elazığ'da bir iş yerinde sobadaki alevin sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında çatı katı kül olurken, yangının odunluğa sıçramaması faciayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında engelli bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu apartmanda mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında çatıya çıkan bir adam ise dron ile havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çocuğun daha önce de benzer bir şekilde yangın çıkardığı belirtildi.
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan aramada 76,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.P. ve S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Demetevler Mahallesi'nde kopan elektrik kablosu mahalleliyi endişelendirdi. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar tehlike oluştururken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Görevliler tarafından tamir edilen kablo, o anlar ise kameraya yansıdı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir tırın dorsesinde bulunan alçıpanların bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve diğer bir yolcu ise yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, duruşmada maktulün erkekliğine laf etmesinin kendisini bu duruma düşürdüğünü savundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK'lı teröristin teslim olduğu ve Suriye'de istikrarın sağlanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
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