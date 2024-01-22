Maltepe\'de yol kenarında bekleyen araca çarpan sürücü yakalandı

Maltepe'de yol kenarında bekleyen araca çarpan ve 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Geçtiğimiz Pazar günü saat 04.45 sıralarında Maltepe D-100 karayolu üzerinde yaralamalı trafik kazası olduğu belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, S.Ç.(34), H.Y.(20) ve H.Ş.(22) isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç yol kenarında beklerken, E.E.(36) isimli şahsın idaresindeki araçla çarpıştığı ve E.E.'nin araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştığı belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralı şahıslardan S.Ç. ve H.Y.'nin hayatını kaybettiği, H.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası iki aracın da zincirleme maddi hasarlı kaza yaptığını belirleyen ekipler, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. E.E.(36) isimli şahıs Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'ndeki ikamet adresi yakalandı. Adres içerisinde yapılan aramalarda, 1 adet havalı tabanca, 9 parça halinde 3,6 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca farklı asayiş suçlarından 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmekte. - İSTANBUL