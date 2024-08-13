Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa vinç aracı çarptı, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa vinç aracı çarptı, o anlar kamerada

Geniş Video İzle

Maltepe'de ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa seyir halindeki vinç aracı çarptı. Yaşanılan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

13.08.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa vinç aracı çarptı, o anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa seyir halindeki vinç aracı çarptı. Yaşanılan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 15.53 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir vinç aracı seyir halindeyken, yanındaki babası ve kardeşleri ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğu çarptı. Vinç aracının çarptığı çocuk, çarpmanın ardından ayağa kalktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa müdahale ederek hastaneye götürüldü. Vinç aracının altında kalan çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bilgi paylaşılmazken, yaşanılan olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Maltepe, 3-sayfa, trafik, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa vinç aracı çarptı, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
16:25 Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile Boya yaparken feci şekilde can verdi Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile! Boya yaparken feci şekilde can verdi
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 20:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa vinç aracı çarptı, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement