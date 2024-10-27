Mamak\'ta Feci Kaza: 4 Ölü

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Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belli oldu

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde dün gece meydana gelen kazada 06 DDC 719 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarpmıştı. Kazada 2'si kadın 2'si erkek 4 kişi hayatını kaybetmişti. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Güney Topraktaş(37), araç içerisinde bulunan Yiğitcan Kayı(29), Ezgi Yamanve Sevgi Ekerhayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.