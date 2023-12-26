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Manavgat Belediye Başkanı'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Belediye Başkanı Sükrü Sözen'e ait müstakil evin çatısında çıkan yangın, izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çatıda büyük çapta hasar meydana geldi.

Manavgat Belediye Başkanı\'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu
26.12.2023 - 22:57,
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Manavgat Belediye Başkanı'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu

İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Belediye Başkanı Sükrü Sözen'e ait müstakil evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çatıda çalışma sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sorgun Mahallesi 8107 sokakta bulunan Sözen Park Konaklarında çıkan yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine yangın bölgesine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı çok sayıda ekip, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, ekipler çatıda bina içerisindeki dumanın boşaltılması için çalışma yaptı. Evin çatısında büyük çapta hasar meydana gelmesine neden olan yangının çatıda çalışma yapan işçilerin kaynak yapması sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıktığı bildirildi.Yangın sırasında çatıda çalışmakta olan işçi, polise konuyla ilgili bilgi verirken, bir anda kaynaktan sıçrayan kıvılcımın izolasyon malzemesini tutuşturduğunu, söndürmeye çalışsalar da başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat Belediye Başkanı'nın evinin çatısındaki yangın korkuttu - Son Dakika


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