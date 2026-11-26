Geçtiğimiz pazar günü oynanan Manavgat Belediyespor-1955 Seydişehir Alüminyumspor karşılaşması sonrası çıkış tünelinde yaşanan olayların ardından tutuklanan Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manavgat Belediyespor- 1955 Seydişehir Alüminyumspor karşılaşması sonrası yaşanan olayın ardından tutuklanan Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap, serbest bırakıldı. Yaşananları tasvip etmelerinin mümkün olmayacağını belirten Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, "Futbolcumuz Cengizhan'ın tutukluğuna yapılan itiraz ardından Cengizhan'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermiştir" dedi.

Sporun barış ve kardeşlik olduğuna dikkat çeken Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, "Gönül isterdi ki sahalarımızda sportmenlik dışı olaylar yaşanmasın. Manavgat Belediyespor kulübü olarak bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.