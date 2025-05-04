Manavgat Irmağı'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Manavgat Irmağı'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Manavgat Irmağı\'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkol alarak adacıkta mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yüzme bilmeyen bir kişi, arkadaşlarıyla Manavgat Şelalesi'nde geçirdikleri zamanın ardından suların yükselmesinin farkına varamadı.

04.05.2025 10:02  Güncelleme: 10:05
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde Manavgat Irmağı'nda suların azalması ile oluşan adacıkta alkol alan bir grup arkadaş, suların yeniden yükselmesi ile mahsur kaldı. Yüzme bilenler kıyıya ulaşırken, 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Sarılar Mahallesi'nde Manavgat Irmağı'nda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar ile Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında uyarılara rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı bölgede mahsur kalan 2 kişi, itfaiyeye ait botla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Botun ırmağa indirilmesi ve hazırlanması sırasında ırmakta mahsur kalan Mustafa Endelek ve Özkan Arslan'ın neşeli hareket ve sohbetleri dikkatlerden kaçmadı.

"Yüzme bilmediğim için korktum"

Ordu'dan Alanya'ya inşaatlarda çalışmaya geldiklerini belirten Mustafa Endelek, izin gününde arkadaşlarıyla Manavgat'a gezmeye geldiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla Manavgat Şelalesi'ni gezdikten sonra araçla ırmağın karşı kıyısına gittiklerini belirten Endelek, "Irmak kıyısına geldiğimizde mahsur kaldığım yerde masa kurup eğlenenler vardı. Biz de yürüyerek oraya gittik. Irmağın yükseldiğini fark etmedik. Arkadaşlarım kıyıya çıkarken ben yüzme bilmediğim için korktum ve çıkamadım. Özkan kıyıya çıkıp geriye benim yanıma döndü. Beni kıyıya çıkmaya ikna edemedi. Benim yakınlarımdan boğulanlar olmuştu. AFAD'ı aradık ve gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mahsur kalan 2 kişinin arkadaşlarıyla birlikte ırmak içerisinde alkol aldıkları ve su seviyesinin yükseldiğini fark etmedikleri öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat Irmağı'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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