Manavgat önceki dönem belediye başkanı Sözen hakkında ifadelerde şok suçlamalar: Para alışverişi güvenlik kamerasında

23.04.2026 21:26  Güncelleme: 21:42
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alınan Manavgat'ın önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'le birlikte 16 kişinin tutuklandığı davada motosiklet kasasında getirilen paraların çanta içinde Şükrü Sözen'e teslim edildiği güvenlik kamerası görüntüleri ortayı çıktı.

Manavgat'ın önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma derinleştirilerek devam ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Şükrü Sözen ile iş insanı Erdem Buzkan arasındaki para alışverişi işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Erdem Buzkan'ın motosikletiyle geldiği iş yerinde bagajda bulunan paraları iş yeri çalışanlarının getirdiği poşetlerle doldurarak içeriye aldığı, Şükrü Sözen'in kasadan aldığı paraları siyah bir çantaya koyduğu ve iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

21 Nisan Salı günü gözaltına alınan ve tutuklanan Manavgat Belediyesi eski Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz'un ifadesinde Şükrü Sözen'in, Konya'nın Beyşehir ilçesinde E. isimli silah fabrikası olduğunu belirterek, "Şükrü Sözen buranın gayriresmi sahibidir. Ancak kağıt üzerinde bu fabrikanın sahibi Erdem Buzkan olarak görünür. Erdem Buzkan ile Şükrü Sözen'in arası çok iyiydi. Erdem'i kasası olarak kullanırdı. Erdem'in defalarca Şükrü Sözen'e para verdiğini gördüm. Belediyede yapılan ihalelerde Erdem Buzkan ön ayak olurdu. İhale sahiplerinden almış olduğu paraları Şükrü Sözen'e verirdi. Özellikle festivallerde yapılan ihalelerde Erdem Buzkan etkin rol oynamaktaydı. Festivallerdeki stant sahiplerinden Erdem Buzkan paraları toplayıp Şükrü Sözen'e verirdi" dediği bildirildi.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem Buzkan'a ait motosiklet satış şirketinin muhasebecisi S.B.'nin de ifadesinde Şükrü Sözen'in Erdem Buzkan'ın dükkanına düzenli olarak gelip gittiğini belirterek, "Ayda en az bir kez elinde kahverengi evrak çantası ile gelirdi. Bu çantanın içi genelde para dolu ve genelde de bu para döviz olurdu. Bu paraları nerden elde ettiğini ve bu parayla ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorum, ancak bu paralar geldikten sonra döviz bürosunda bu paraları bozdururlardı. Ben bir keresinde ofise Erdem ve Şükrü Sözen'ye çay götürdüğümde telefonda döviz bürosu ile kur pazarlığı yaptığına şahit oldum. Bildiğim kadarıyla Erdem Buzkan Şükrü Sözen'in getirdiği bu paraların bir kısmı ile Şükrü Sözen'e ait ödemeleri gerçekleştirirdi. 2019 yılında yerel seçimlerden sonra Erdem Buzkan işyerine bir çuval dolusu para ile geldi ve bize 'Bu paraları sayın' dedi. Biz de çalışanları olarak bu parayı elle saydık ve aynı şekilde kendisine teslim ettik. O dönemde iş yerimizde para sayma makinesi bulunmadığı için ben, Ü.A., Y.Ü. ve şu an hatırlayamadığım başka bir çalışan bu paraları tek tek saydık. Ancak uzun zaman geçtiği için toplamda ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum. Bu paranın nereden ve ne amaçla geldiğini ben bilmiyorum" dediği bildirildi. - ANTALYA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 21:51:12. #7.12#
