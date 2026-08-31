Manavgat Şelalesi'nde 6 Kişi Mahsur Kaldı
Manavgat'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Şelalesi'nin ortasındaki adacıkta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Ulukapı Mahallesi Priz mevkiindeki Büyük Şelale'de dün saat 21.00 sıralarında, baraj kapaklarının açılması ve su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta 6 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Manavgat İtfaiye ekipleri, AFAD ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 6 kişi bot yardımıyla kurtarıldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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