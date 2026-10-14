Manavgat Side\'de park halindeki otomobilin motoru yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın, esnaf ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobilin motor bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki esnaflar, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, esnafın müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının ardından yapılan incelemede, 07 ACV 12 plakalı otomobilin motor bölümünün tamamen yandığı belirlendi. Araç sahibi Tahsin Şahin, otomobilinin aküsünü aynı gün değiştirdiğini ve araçta herhangi bir arıza bulunmadığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.