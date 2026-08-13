Su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kalan genç kız kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Şelalesi'nde bulunan adacığa çıkan ve su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kalan genç kız jandarma ve itfaiye ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Manavgat'ta daha önce vatandaşların su seviyesi düşükken piknik yapmak veya çeşitli nedenlerle çıktığı, su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kaldığı adacıkta yine hareketli saatler yaşandı. Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında bulunan adacığa geçen B.G. isimli genç kız, barajlardan su bırakılmasının ardından ırmakta su seviyesinin yükselmesiyle birlikte adacıkta mahsur kaldı.

Botla kurtarıldı

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Asayiş ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, havanın karamış olması ve su seviyesinin yükselmesiyle birlikte akıntının artması nedeniyle kurtarma botuyla genç kızın bulunduğu yere güçlükle ulaşmayı başardı.

Ekiplerin can yeleği giydirdikleri genç kız bota alarak kıyıya çıkartıldı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan genç kız ekiplere teşekkür etti. Genç kıza, ırmağa girmenin yasak ve tehlikeli olduğunu söyleyen Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, genç kızı karakola götürerek hakkında idari işlem uyguladı.