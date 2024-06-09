Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahaleye başlandı. Yangına, ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. - ANTALYA