Manavgat\'ta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tepelik alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, itfaiye ekiplerinin çabası sayesinde yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının, site inşaatında çalışan vincin havaya kalkan bomunun enerji hattını koparması sonucunda çıktığı bildirildi.

Sorgun Mahallesi'yle Side Mahallesi sınırında bulunan halk arasında Alaylar mevkii olarak bilinen bölgede çıkan yangın özellikle yakınındaki site sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle makilik ve çalılık alanda hızla ilerleyen yangına müdahale ederek, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangının sebebi elektrik

Yangının çıktığı noktada yapılan incelemelerde; direkteki enerji hattının kopması ve çıkardığı kıvılcımların yangını çıkardığı belirlendi. Çevrede inceleme yapan enerji dağıtım şirketi görevlileri, yangının biraz ileride bulunan site inşaatında çalışan vincin bomunun enerji hattını koparması, geri seken enerjinin bulduğu en zayıf noktada kabloyu patlatarak yangına neden olduğunu belirledi. Ekiplerin tutanak hazırlayarak gerekli işlemleri yaptığı bildirilirken, kabloların değiştirilmesinin ardından mahalleye yeniden enerji verildi. - ANTALYA