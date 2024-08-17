Manavgat\'ta çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 4 dönüm örtü ve çalılık alan etkilendi.
Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangında, 4 dönüm örtü ve çalılık alan zarar gördü. Yangının meydana geldiği Delioğlanlı mevkii, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında Gardaş çiftinin ölümüyle gündeme gelmişti.
Manavgat Karavca Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde çıkan yangın ihbarı, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.
Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında evlerinde dumandan zehirlenerek ölen Osman (55) ve Şehri Gardaş (50) çiftinin evlerinin bulunduğu bölgede yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, örtü yangını şeklinde çalıların tutuşmasıyla devam etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının kopan elektrik tellerinden çıktığı bildirildi. - ANTALYA
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