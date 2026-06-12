Manavgat'ta Cinayet Şüphesi: 50 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta Cinayet Şüphesi: 50 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Manavgat\'ta Cinayet Şüphesi: 50 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
12.06.2026 09:58
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 50 yaşındaki İbrahim Doğan evinde ölü bulundu, cinayet şüphesi var.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde karnından vurulmuş halde ölü bulunan 50 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda 'Side Mahallesi Cennetler Sokak'ta ikamet etmekte olan İbrahim Doğan'dan (50) haber alınamadığı' bildirilmiş, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde İbrahim Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, Doğan'ın karın bölgesinden ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği ve olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda atışın uzak mesafeden gerçekleştirildiği ve olayın intihar olmadığı tespit edildi. Yapılan araştırmada olay tarihinde evde Serkan Y. ve Fatma Y. isimli karı-koca ile R.A. ve A.Y'nin de bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serkan ile Fatma Y. tutuklanırken, R.A. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İbrahim Doğan, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Cinayet Şüphesi: 50 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Kartal Özlem Kartal:
    evde dört kişi varmış da ikisi tutuklandı demek ki o iki kişinin rolü daha ağır olmuş herhalde ama diğer ikisinin de orada bulunması garip yani tam olarak kim neyi yaptı bunu bilmek lazım adalet için 0 0 Yanıtla
  • Asuman Söğüt Asuman Söğüt:
    kadınlar neden böyle işlere karışıyor anlamıyorum erkekler yapsa daha az şaşkın olurum 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Gökçe Tunca Zeynep Gökçe Tunca:
    yine bi çıkar ilişkisi olayı bu da kesin para ve miras yüzünden olmuş böyle şeyler hep öyle çıkıyo 0 0 Yanıtla
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