Çöp ve hurdalar yine alev aldı vatandaşlar duruma isyan etti - Son Dakika
Çöp ve hurdalar yine alev aldı vatandaşlar duruma isyan etti

Çöp ve hurdalar yine alev aldı vatandaşlar duruma isyan etti
11.04.2026 12:02  Güncelleme: 12:11
Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazide çıkan çöp yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgedeki esnaf, sık sık yaşanan benzer olaylar nedeniyle yetkililerden giriş çıkışların engellenmesini talep etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazide çıkan çöp yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölge esnafı duruma "Yetkililerden buraya giriş çıkışları tamamen engellemesini istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 2060 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve 112 sağlık ekipleri alarma geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çöp ve hurdaların yakılması sonucu çıktığı belirlenen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

"Yetkililerden buraya giriş çıkışları tamamen engellemesini istiyoruz"

Yangının meydana geldiği alanın yakınında iş yerleri bulunan vatandaşlar, bölgede sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek duruma, "Ne yazık ki belediye girişi toprak yığarak kapatmasına rağmen buraya çöp ve moloz dökülmeye, hurdacılar tarafından da tel ve kablo çıkarmak için yakılmaya devam ediyor. Yetkililerden buraya giriş çıkışları tamamen engellemesini istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, İtfaiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp ve hurdalar yine alev aldı vatandaşlar duruma isyan etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Çöp ve hurdalar yine alev aldı vatandaşlar duruma isyan etti - Son Dakika
