Manavgat\'ta ELO Satranç Turnuvası Düzenlendi

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Manavgat'ta 250 sporcunun katılımıyla 2 gün süren ELO Satranç Turnuvası düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödül olarak madalya ve İngilizce bursu verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir kursun katkıları ile ELO Satranç Turnuvası 250 sporcunun katılımı ile Manavgat Gençlik Merkezinde düzenlendi. Her kategoride birinci olan sporcuya kupa ilk üçe madalya, nakdi ödüller ve İngilizce bursu verildi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvaya Antalya'nın ilçelerinin yanı sıra ve çevre illerden de sporcular katıldı.

İki gün süren ve çekişmeli geçen turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül törenine, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Şelale Yurt Müdürü Ali Yıldırım ve Ardıl Baydemir katıldı. Ödül töreninde konuşan Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat'ta bir ilk olan ELO turnuvasının gerçekleşmesine vesile oldukları, satranç sporuna destekleri ve verdikleri değer için Ardıl Baydemir'e teşekkür etti. Karakaya, ayrıca satranç sporcusu ve velilerine turnuvaya gösterdikleri yoğun ilgi ve katılımları için teşekkür etti. Ardıl Baydemir ise katılım sağlayan tüm sporculara velilere, gece gündüz emek veren hakemlere, personellere teşekkür ederek, spora verdikleri önem ve desteğin katlanarak devam edeceğini belirtti. - ANTALYA