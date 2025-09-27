Manavgat'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Manavgat'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

27.09.2025 23:19
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Antalya'da Manavgat- Alanya D-400 Karayolu'nda edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Ercan Karaca'nın kullandığı otomobil, Örenşehir Mahallesi kavşağına geldiğinde yaya geçidi bulunmayan yerden yolun karşısına geçmekte olan Okan Çağan'a çarptı.

HAVAYA FIRLAYIP ASFALTA DÜŞTÜ, BİR OTOMOBİL DAHA ÇARPTI

Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve asfalta düşen Çağan, arkadan gelen bir otomobilin de çarpmasıyla yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer taraftan, aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobil ise çarpmanın ardından karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Harun B.'nin kullandığı otomobile çarptı. Araçlar hurdaya dönerken, 2 kişi de yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Ercan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ölümüyle can kaybı sayısı 2'ye yükseldi.

Jandarma ve trafik ekiplerinin yolda önlem almasının ardından her iki tarafta da trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

