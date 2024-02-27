Manavgat'ta Futbol Karşılaşmasında Taşlama Olaylarına Karışanlara Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Futbol Karşılaşmasında Taşlama Olaylarına Karışanlara Hapis Cezası

Manavgat\'ta Futbol Karşılaşmasında Taşlama Olaylarına Karışanlara Hapis Cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl oynanan futbol karşılaşmasında taşlama olaylarına karışan 6 kişiden 1'i beraat ederken, 5 kişiye 117 ay 7'şer gün hapis cezası verildi. Manavgat 7. Asliye Mahkemesi, kararını verdi.

27.02.2024 14:12  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl oynanan futbol karşılaşmasında taşlama olaylarına karışan 6 kişiden 1'i beraat ederken, 5 kişiye 117 ay 7'şer gün hapis cezası verildi.

BAL 5. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, hafta sonunda Manavgat Atatürk Stadı'nda kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Kumluca Belediyespor'u ağırlayacak.

Her 2 takım için de hayati önem taşıyan karşılaşma öncesinde Manavgat 7. Asliye Mahkemesi, geçtiğimiz yıl oynanan karşılaşma sırasında yaşanan olaylara karışanlarla ilgili kararını verdi. 5 Şubat 2023 tarihinde oynanan karşılaşmada taşlama olaylarına karıştıkları belirlenen 6 kişiden M.G. beraat ederken H.K., A.G., H.G., M.G. ve S.G. 11 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 7. Asliye Mahkemesi H.K., A.G., H.G., M.G. ve S.G. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmalarına karar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Futbol Karşılaşmasında Taşlama Olaylarına Karışanlara Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:19:11. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Futbol Karşılaşmasında Taşlama Olaylarına Karışanlara Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement