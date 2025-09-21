Sahilde cansız bedeni bulundu, son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
Sahilde cansız bedeni bulundu, son paylaşımı dikkat çekti

Sahilde cansız bedeni bulundu, son paylaşımı dikkat çekti
21.09.2025 16:02
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin sahilindeki su sporları istasyonunda 31 yaşındaki Mustafa Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Gencin olaydan 12 saat önce sosyal medyadan "Yüreğimde acılarla, kimsesizliğimle gömün beni. Katili kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin" ifadeleriyle yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki Mahallesinde yer alan bir otelin sahilindeki su sporları istasyonunda dün sabah saatlerinde ölüm olayı yaşandı. Çalışanlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri ise cansız bedenin Mustafa Yaşar'a (31) ait olduğunu belirledi.

Sahilde cansız bedeni bulundu, son paylaşımı dikkat çekti

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Mustafa Yaşar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Yaşar'ın olaydan 12 saat önce sosyal medyasından "Yüreğimde acılarla, kimsesizliğimle gömün beni. Katili kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin" paylaşımı yaptığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Sahilde cansız bedeni bulundu, son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika

Sahilde cansız bedeni bulundu, son paylaşımı dikkat çekti
