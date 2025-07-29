Manavgat\'ta Kamu Alanı İşgallerine Karşı Denetimler Sürüyor

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamuya ait alanlarda yapılan izinsiz kullanımlara karşı ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Kaldırım ve yol kenarlarına yerleştirilen ayaklı panolar ile masa ve sandalyelere müdahale edilirken, kurallara aykırı uygulamalara idari yaptırımlar uygulanıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu alanı işgallerine karşı başlatılan denetimler aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda, kamu düzeninin sağlanması ve yaya ile araç trafiğinin güvenli bir şekilde işlemesi hedefleniyor.

Yaya ve taşıt yollarında yapılan kontrollerde, izinsiz şekilde kaldırımlara ve yol kenarlarına konulan ayaklı reklam panoları ile işletmelere ait masa ve sandalyeler gibi seyyar eşyaların kamuya ait alanları işgal ettiği belirlendi. Zabıta ekipleri, tespit edilen durumlara müdahale ederek gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde kamuya ait ortak kullanım alanlarını işgal eden her türlü uygulamayı titizlikle inceliyor. Belirlenen aykırılıklar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda değerlendirilerek, gerekli görülen hallerde idari yaptırımlar uygulanıyor. - ANTALYA