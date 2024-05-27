Manavgat\'ta Kamyonete Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, D-400 kara yolu Demokrasi kavşağında meydana geldi. Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nden Manavgat çevre yoluna çıkan Osman Kutluca'nın kullandığı 07 BHL 290 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet Tevfik Karabulut'un kullandığı 06 BFC 405 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Kutluca, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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