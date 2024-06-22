Manavgat'ta Kavşakta Çarpışan Otomobiller Durmadan Yollarına Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Kavşakta Çarpışan Otomobiller Durmadan Yollarına Devam Etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta çarpışan iki otomobil durmadan yollarına devam etti. Kazada düşen tampon ve plaka, 3 gündür sahibinin almasını bekliyor. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kazaya karışan araçların durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

22.06.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobil durmadan yollarına devam etti. Kazada araçların birinden düşen tampon ve plaka, 3 gündür sahibinin almasını bekliyor.

İlginç olay, Manavgat- Alanya D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsü belirlenemeyen 07LKK 60 plakalı otomobil kavşakta 'U' dönüşü yaparken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç ile çarpıştı. Kazada 'U' dönüşü yapan otomobilin tamponu kopup fırlarken bheriki araç da durmadan yollarına devam etti.

Plaka ve tamponu gördükten sonra iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen tesis çalışanları, gece Alanya istikametinden Manavgat istikametine giderken yasak olmasına rağmen bir otomobilin 'U' dönüşü yaptığını, Manavgat istikametimden Alanya istikametine seyir halindeki bir aracın U dönüşü yapan otomobile çarptığını ve tamponunun düştüğünü gördüler. Görüntülerde kaza yapan her 2 aracın da durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. Tesisteki görevliler yol kenarından aldıkları üzerinde plaka bulunan tamponu gelip sahibinin almasını bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kavşakta Çarpışan Otomobiller Durmadan Yollarına Devam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne kalkan yaptılar
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
15:00 12 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 12 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 16:30:02. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kavşakta Çarpışan Otomobiller Durmadan Yollarına Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement