Manavgat\'ta Kavşakta İki Ayrı Kaza: Muhtar Trafik Işığı Talep Ediyor

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Manavgat'ta kavşak sisteminde aynı saatlerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Sorgun Muhtarı Etem Şeker, kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek, "Kavşağa acilen trafik ışığı konulmalı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde bulunan Sorgun Bulvarı kavşağında aynı saatlerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza haberini alır almaz kavşağa gelen Sorgun Mahalle Muhtarı İbrahim Etem Şeker, meydana gelen 2 kazada kimsenin burnunun bile kanamamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu kavşakta günde 2-3 tane kazanın meydana geldiği anlar oluyor. Haftada en az 5-6 tane kaza meydana geliyor. Bu kazaların önüne geçilebilmesi için kavşağa acilen trafik lambası konulmalıdır. Ben trafik lambası konulması için defalarca belediye ve UKOME'ye başvuruda bulunmama rağmen bugüne kadar sonuç alamadım. Burada daha fazla insanın canının yanmaması için acilen trafik ışığı konulsun" dedi. - ANTALYA