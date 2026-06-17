Alara Çayı\'nda kaybolan genç 6 gündür aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan 26 yaşındaki genci arama çalışmaları 6'ıncı gününde de devam ediyor. Olay yerinde çalışmaları yakından takip eden baba Bekir Polat, "Çocuğum bulunana kadar ben burada nöbetçiyim. İsterse bir ay sürsün, isterse 40 gün, isterse 4 yıl sürsün. Benim ciğerim yanmış, beklemek zorundayım" dedi.

Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Manavgat ile Alanya sınırındaki Alara Çayı kenarına giden Ahmet Polat (26), serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Alara Çayı'nda ve çevresinde 6 gündür arama çalışmalarını sürdüren ekipler Ahmet Polat'a ait henüz bir ize ulaşamazken, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden anne Rabia Polat (66) ile baba Bekir Polat (70) ise gelecek sevindirici bir haber bekliyor.

Acılı anne Rabia Polat, oğlunun bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, "Oğlum hala bulunamadı. Suya girdi çıktı dediler. Suyun ortasına oturdu, bize el salladı dediler. Beş dakika içinde suda kaybolduğunu söylediler. Beş gündür buradayız. Devlet arama kurtarma çalışması yapıyor. Bugünkü arama diğer günlerden daha hızlıydı. Oğlumun bulunmasını istiyorum. Dağdan, taştan, sudan, karadan oğlumun bulunmasını istiyorum. Bugün 9 dalgıç suya daldı. Bize söz verdiler. 'Bugün yarın oğlunu bulacağız' dediler. Devlete güveniyoruz" dedi.

"Hiç kimse oğlumun nasıl kaybolduğunu görememiş"

Olayın yaşandığı gecenin ardından sabah saatlerinde Gaziantep'ten bölgeye gelen baba Bekir Polat ise, oğlunun kaybolduğu noktayı incelediğini belirtti. Polat, "Olayın olduğu gece saat 22.00 sıralarında beni aradılar. Sabah olay yerine geldim. Olayın olduğu yeri inceledim, arkadaşlarıyla konuştum. Oğlumun atladığı yeri gördüm. Oğlum gölete kendisi atlamış. Gölette taşın üstüne oturmuş, daha sonra gözden kaybolmuş. O sırada 8-10 kişi olmasına rağmen hiç kimse nasıl kaybolduğunu görememiş" diye konuştu.

Arama çalışmalarının son günlerde yoğunlaştığını ifade eden Bekir Polat, "İlk günlerde aramalar sınırlıydı. DSİ'nin dozeri geldi, çalışmalar yapıldı ancak sonuç alınamadı. Bugün yapılan aramalar gayet güzeldi. Köpeklerle birlikte çalışma yürütüldü. Akseki'den komandolar geldi. Bana 'Hiç merak etme Bekir dayı, oğlunu bulacağız' dediler. Yüzde 90 boğulma olayı var gibi görünüyor. Benim kimseyle husumetim yok. Burada ne düşmanım var ne de bizi rahatsız eden biri. Oğlum sadece asgari ücretle çalışan biriydi" ifadelerini kullandı. - ANTALYA