Manavgat'ta kayıp olarak aranan 89 yaşındaki alzaymır hastası yaşlı kadın zeytin bahçesinde bulundu

3.Sayfa

Manavgat'ta kayıp olarak aranan 89 yaşındaki alzaymır hastası yaşlı kadın, evine yakın bir noktadaki zeytin bahçesinde yaralı olarak bulundu.

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde önceki gün Hasan Atalay isimli vatandaş, alzaymır hastası olan annesinin tek başına evden ayrıldığını ve uzun süredir ulaşamadıklarını belirterek Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından 5 komando timi, 7 asayiş timi, 1 JAK timi, 1 iz takip köpeği, sivil toplum kuruluşları, 1 AFAD ekibi ve 40 kişilik vatandaş grubu ile arama çalışması başlatıldı.

Zeytin bahçesinde bulundu

Yapılan çalışmalar sonucunda alzaymır hastası Günay Atalay isimli kadın (89) evlerine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan zeytin bahçesinde yaralı olarak bulundu. Ayağının kayarak yuvarlanması sonucu baş ve göğüs kısmından yaralandığı belirlenen Atalay, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki tedavisinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA