Manavgat'ta Kaza: 4 Genç Yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kaza: 4 Genç Yaralandı

Manavgat\'ta Kaza: 4 Genç Yaralandı
06.06.2026 10:52
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tofaş otomobil palmiyeye çarptı, 4 genç yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 genç yaralanırken, kazanın ardından yaralıların yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu. Kaza anıysa bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4585 Sokak'tan Güllük Caddesi'ne çıkan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Can B. idaresindeki 07 CGU 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazada otomobil sürücüsü Murat Can B. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Emin A., Mehmet Çınar M. ve Gökhan Diren E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, hurdaya dönen otomobilde bulunan yaralı gençleri araçtan çıkarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Manavgat, Antalya, Ulaşım, Tofaş, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kaza: 4 Genç Yaralandı - Son Dakika

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