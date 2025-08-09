Manavgat\'ta Kaza: Küçük Çocuk Üzüntü İçinde

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobillerinin hurdaya dönmesi üzerine sürekli ağlayan küçük çocuğu babası ve trafik polisleri teselli etmeye çalıştı.

Kaza, dün Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıkta beklemekte olan Çetin Ş'nin kullandığı 71 AEB 734 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Hasan A'nın kullandığı 07 JA 385 plakalı kamyonet çarptı. Kazada 71 AEB 734 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşenur Ş. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Otomobilin halini görünce üzüldü

Kaza yapan otomobilde bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan küçük çocuk, kaza sonrası otomobillerinin halini görünce büyük üzüntü yaşadı. Üzüntüsünü hareketleriyle belli eden küçük çocuk zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, onu teselli etmek babasına ve trafik polislerine düştü. - ANTALYA