Manavgat'ta Kaza Sonrası İkinci Kaza - Son Dakika
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Manavgat'ta Kaza Sonrası İkinci Kaza

Manavgat\'ta Kaza Sonrası İkinci Kaza

İlk kazaya yardım etmek isteyen sürücü, yol kenarında yeni bir kaza daha yaptı; yaralı yok.

23.10.2024 10:34
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan arkadaşına yardım etmek isteyen bir şahıs, yol kenarında yeni bir kazaya neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Titreyengöl Caddesi Sorgun Mezarlığı yakınlarında gerçekleşti. 07 AGS 783 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Boran D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı ve ters dönerek durabildi. Bu sırada, arkadaşının kaza yaptığını öğrenen Orkan İ., 07 ERE 55 plakalı otomobiliyle olay yerine geldi ve aracını yol kenarına park etti.

Ancak aynı istikamette seyir halinde olan Gamze I.'nın kullandığı 34 DR 4607 plakalı otomobil, virajı alamayarak park halindeki araca çarptı ve devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza yapan araçlar yolu kapattığı için trafik akışı mezarlık yanındaki yoldan sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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