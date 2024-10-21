Manavgat\'ta Kaza: Sürücü Hastaneye Gitmekte Israr Ettiydi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan sürücü otomobiliyle yol kenarındaki binaya çarptı. Yaralanan kadın sürücü eşinin isteği ile hastaneye gitmekten vazgeçerken, vatandaşların yoğun ısrarı sonrası ambulansla hastaneye gitti.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'nda seyir halindeki Aysun K.'nin kullandığı 06 GN 816 plakalı Otomobil ile sokaktan çıkan Adem A.'nın kullandığı 07 ANY 597 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki binaya çarparak zarar veren 06 GN 816 plakalı otomobil sürücüsü Aysun K. yaralandı.

Vatandaşlar ısrar edince hastaneye gitti

Yaralanan otomobil sürücüsü vatandaşların getirdiği sandalyeye oturarak ambulansın gelmesini beklerken, kazayı duyarak gelen eşi, olay yerine gelen sağlık ekiplerine eşinin iyi olduğunu, gerekirse daha sonra hastaneye gideceğine dair evrak imzaladı. Olay yerindeki vatandaşların ısrarı sonucunda otomobil sürücüsü kadın ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA