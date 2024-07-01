Manavgat'ta kaza yapan araç sıkıştırıldı, sürücü iddialı

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Manavgat'ta ağaca çarparak kaza yapan aracın sürücüsü, bir aracın kendi aracını sıkıştırması sonucu kaza yaptıklarını, sıkıştıran aracın ise durmayarak olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Herdford Caddesi üzerinde seyir halindeki Hakan Tangat idaresindeki 34 EAT 679 plakalı otomobil Çevreyolu Köprüsü'nü geçtikten sonra virajı alamayarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerindeki ilk ifadelerinde otomobil sürücüsü Hakan Tangat ve yolcu olarak bulunan Ali Eren Gül, Çevreyolu Köprüsü'nü geçip viraja girdikleri sırada plakasını alamadıkları bir aracın kendilerini sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptıklarını belirtti. Ayrıca kazaya sebep olan aracın olay sonrası durmayarak kaza yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi. - ANTALYA